Во Львове родители, чьих детей вызвали в кабинет директора, устроили стрельбу во дворе средней общеобразовательной школы №13. Инцидент произошел в Сиховском районе.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава департамента образования городского совета Андрей Закалюк.

"После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела. У мужчины ранение в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители", - сказано в публикации.

Никто из школьников и учителей не пострадал, добавил чиновник.

По его информации, дети вступивших в конфликт мужчин — это одноклассники, они учатся в начальной школе и тоже конфликтовали в классе. Сегодня утром состоялась встреча у директора с участием родителей и социального работника, на которой стороны пытались решить проблему. Однако родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе, который и перерос в стрельбу.

Местные телеграм-каналы публикуют видео инцидента.

