Сегодня с 9:00 в системе "еЧерга" для грузовых транспортных средств начали действовать обновленные правила, которые предусматривают продление времени прибытия к границе один раз в 60 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно новым правилам, длительность продления для грузовиков остается неизменной: 4, 6, 8 или 10 часов.

"Это поможет избегать ситуаций, когда продление использовали для подбора удобного времени или откладывания пересечения границы из-за выходных", - подчеркнули в ведомстве.

При этом отмечается, что если во время одной очереди заменить тягач и использовать продление для обоих авто, система засчитает это как два продления, и следующее станет доступным также через 60 дней.

Среди других обновлений предусмотрено, что для грузовика (тягача) невозможно создать новую очередь в течение 14 дней, если было совершено нарушение, в частности:

дважды подряд отмена очереди со статусом "въезд на КП";

дважды подряд неявка к пункту пропуска;

дважды подряд отмена очереди в течение 30 дней за сутки до въезда.

Все нарушения будут отображаться в личном кабинете пользователя в "еЧерге".

"Цель - прогнозируемое движение, предупреждение резких ускорений или замедлений онлайн-очереди", - пояснили в Минразвития.

