Совет Европейского Союза окончательно утвердил новые правила по приостановке безвиза для третьих стран.

Информация опубликована на сайте Совета ЕС.

Новый механизм может применяться, когда безвизовый режим "используется не по назначению или противоречит интересам Евросоюза".

Для этого вводятся новые основания. Например, если такая страна предоставляет гражданство инвесторам, не имеющим с ней реальной связи. Или в случае нарушения прав человека.

Теперь же нужно меньше таких нарушений, чтобы были введены ограничения, срок первоначальной приостановки безвиза увеличили с 9 до 12 месяцев, а последующей - с 18 до 24.

Однако вторая фаза теперь не будет распространяться на всех граждан страны. Вместо этого Евросоюз может продолжить применять санкции только к чиновникам и дипломатам.

Недавно мы сообщали, что США сняли ограничение на доступ граждан Венгрии к программе безвизового въезда.

В сентябре же россияне начали въезжать в Китай на период 30 дней по загранпаспорту без специальной визы. Безвизовый режим между двумя странами будет действовать в тестовом режиме в течение года.