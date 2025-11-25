Департамент государственный эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял миллиардер Илон Маск, опроверг информацию агентства Reuters о своем закрытии.

Опровержение появилось в аккаунте ведомства в соцсети Х.

Как обычно, это фейк от Reuters. Президент Трамп получил от американского народа мандат на модернизацию федерального правительства и сокращение растрат, мошенничества и злоупотреблений. Только на прошлой неделе DOGE расторгл 78 расточительных контрактов и сэкономило налогоплательщикам 335 миллионов долларов. Мы вернёмся через несколько дней с нашим обычным пятничным обзором", - сказано в публикации.

Напомним, вчера Reuters со ссылкой на директора управления кадровой политики Скотта Купора сообщило, что DOGE больше не существует, а ведомство Купора взяло на себя многие функции якобы ликвидированного департамента. В агентстве сделали вывод, что роспуск DOGE резко контрастирует с тем вниманием, которое администрация Трампа ранее уделяла его продвижению.

Как мы писали, в мае Илон Маск официально заявил, что покидает государственную службу в Белом доме и уходит из Департамента эффективности.