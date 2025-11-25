Генштаб ВСУ заявил об уничтожении экспериментального российского самолета А-60 на территории авиаремонтного завода в Таганроге, о чем ранее писали российские военные телеграм-каналы.



Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Целью ударов было снижение военно-экономического и наступательного потенциала РФ. Их нанесли подразделения ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем с применением реактивных БПЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун".

"Так, в частности, в городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение авиаремонтного завода "ТАНТК имени Бериева" и предприятия по производству БПЛА "Молния" – "Атлант Аэро". Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Во время удара по заводу "ТАНТК имени Бериева", вероятно, поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛО А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", – сообщил Генштаб.

Кроме того, подразделения ВСУ нанесли успешный удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ. По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти к танкерам) и пусковая установка из состава ЗРК С-400.

Российские СМИ сообщают, что самолет-лаборатория А-60 последний раз летал в 2016 году и последние 10 лет простаивал из-за отсутствия финансирования на утилизацию. По их данным, также был поражен самолет А-52ЛЛ, который тоже ожидал утилизации.

Отметим, что самолет А-60 разработан в СССР на базе транспортного Ил-76МД, впервые поднялся в воздух в 1981 году и используется в роли экспериментального носителя авиационного лазерного комплекса 1ЛК222 "Сокол-Эшелон" для исследовательских и опытно-конструкторских работ по наведению мощных лазерных лучей в верхних слоях атмосферы с задачей подавления разведывательно-космических средств противника. Ориентировочная стоимость самолёта-лаборатории А-60 в 2025 году для единичного опытного образца составляет 150-480 млн долларов.

