В западноафриканской стране Гвинея-Бисау, бывшей португальской колонии, происходит попытка военного переворота.

Об этом сообщил изданию Jeune Afrique президент страны Умару Сисоку Эмбало.

По его словам, военные задержали его под руководством главы штаба армии. При этом было задержано и военное руководство страны.

Люди в военной форме взяли под контроль главную дорогу, ведущую ко дворцу, расположенному в столице страны Бисау.

Возле президентского дворца была слышна стрельба. Также выстрелы раздавались и вблизи здания Национальной избирательной комиссии. Здания расположены в административном районе столицы на расстоянии около километра друг от друга.

Ситуация остается неопределенной.

23 ноября в стране состоялись президентские и парламентские выборы. Избирком сейчас ведет подсчет голосов. Первые официальные предварительные результаты президентских выборов должны быть объявлены 28 ноября. В выборах участвовали 12 кандидатов, включая Умару Сисоку Эмбало. Накануне кандидат от одной из оппозиционных групп Фернандо Диаш де Кошта объявил о своей победе на президентских выборах.

Сам президент Эмбало является бывшим военным, он занимает пост с февраля 2020 года и уже пережил несколько попыток переворота.

