Страны Карибского бассейна и Африки требуют репараций от Великобритании. Речь идет об организации КАРИКОМ - группы из 15 государств Карибского бассейна.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, свои требования также выставляют и страны Африканского союза.

Они требуют компенсации за торговлю африканскими рабами, проходившую с XV по XIX век, жертвами которой стали более 12.5 миллионов человек.

"У КАРИКОМ есть план репараций, который включает в себя призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации, в то время как Африканский союз разрабатывает свой собственный план. Также растёт негативная реакция на репарации, и многие европейские лидеры выступают против даже обсуждения этой темы, утверждая, что современные государства и институты не должны нести ответственность за исторические ошибки", - говорится в статье.

Британский премьер-министр Кир Стармер на саммите Содружества наций в Самоа заявил, что он предпочитает "смотреть в будущее, а не участвовать в очень долгих, бесконечных дискуссиях о репарациях за прошлое".

Ранее издание уже писало, что лидер стран Карибского бассейна и премьер-министр Гренады Дикон Митчелл обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом извиниться и выплатить репарации за рабство.

Напомним, в 2024 году страны, которые в прошлые века имели статус колоний Великобритании, уже требовали от Лондона репарации за работорговлю.

Однако британское правительство заявило, что не намерено выплачивать компенсации и приносить извинения за работорговлю.