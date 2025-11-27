В Украине цена кокаина, в отличие от Европы, остается на высоком уровне при стабильном спросе.

Об этом сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, комментируя информацию западных СМИ о падение стоимости кокаина на мировом рынке.

Если в Европе цены опустились до 30-50 евро за грамм, то в Украине они колеблются в пределах плюс-минус 150-200 долларов за грамм.

И если ранее Украина была прежде всего транзитным хабом для международной наркомафии – большая часть кокаина поступала морским путем и далее переправлялась в Европу и лишь малая часть оседала в украинских городах, - то с 2023 года ситуация изменилась.

Теперь стало выгодно ввозить в Украину кокаин из Европы – спрос на этот наркотик в крупных городах Украины, прежде всего в Киеве, Одессе, Днепре и Львове, не падает.

Криминальные группировки, работавшие ранее на перевозках в Европу синтетических наркотиков, производившихся в подпольных украинских лабораториях, с 2023 года освоили плюс к тому и "реверсный маршрут" - стали перевозить кокаин из Европы в Украину.

При этом источники полагают, что цена на кокаин может пойти вниз и в Украине, если число каналов поставок из Европы увеличится. Но стоимость, в любом случае, будет выше, чем в Евросоюзе, так как высоки риски, связанные с доставкой в воюющую страну.

