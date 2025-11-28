В Московской области была задержана преступная группа, которая занималась изготовлением поддельных документов.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя, как они утверждают, фото поддельного паспорта РФ на имя Александра Васильевича Клименко, родившегося 17 сентября 1986 года. Это данные главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. Также в паспорте вклеено его фото.

Как пишет российская пресса, этот паспорт был найден во время обысков у преступной группы. Причем очевидно, что это подделка: на внутренних российских паспортах (а документ Клименко оформлен именно как такой паспорт) нет белой полосы с цифрами внизу. Такое оформление характерно только для заграничных паспортов.

В связи с публикациями уже обсуждают три версии.

Первая: документ изготовили по заказу подконтрольных Банковой украинских силовиков в рамках подготовки контрудара по НАБУ и САП. Его планировали использовать для возбуждения уголовного дела против Клименко. Об этом написал, например, экс-нардеп Игорь Мосийчук. Поскольку совершенно очевидно, что фото с поддельным паспортом Клименко не могло появиться в СМИ случайно, то получается, Россия решила сыграть на стороне НАБУ и САП в их противостоянии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вторая версия: российские спецслужбы, опять же в рамках поддержки НАБУ и САП, сами изготовили этот поддельный паспорт и вбросили его в СМИ, чтобы заранее дезавуировать возможные обвинения со стороны СБУ и ГБР в адрес Клименко. Хотя, учитывая очевидность подделки, это маловероятно. Российские спецслужбы сделали бы её более достоверной.

Третья версия: это фейковое фото, сделанное в фотошопе и размещенное в российских СМИ по заказу из Украины группой поддержки НАБУ и САП для превентивной дискредитации обвинений в адрес Клименко.

Между тем издание NV со ссылкой на источник сообщило, что Клименко готовили подозрение из-за дела Тимура Миндича, но пока его отложили.

"Все боятся Клименко его [подозрение] вручать", - сказал собеседник издания.

По закону именно Клименко должен будет подписать подозрение главе Офиса Президента Андрею Ермаку, у которого сегодня утром провели обыски, если до этого дойдет.

Ранее мы писали, что еще с сентября Банковая готовит удар руками СБУ по НАБУ и САП, чтобы обвинить руководителей и ключевых детективов ведомств в госизмене на основе показаний арестованного нардепа Христенко.

К слову, вчера дело о госизмене Христенко в рекордные сроки передали в суд.