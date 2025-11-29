Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Дудузиле Зума-Самбудла обвиняется в вербовке жителей своей страны для войны в Украине на стороне РФ.

Об этом сообщает британская информ-корпорация ВВС.

Против Зумы-Самбудлы заведено уголовное дело, в связи с которым она покинула свой пост члена парламента ЮАР. Депутат обвиняется в вербовке примерно 20 молодых людей для службы в российской армии.

Сама Зума-Самбудла вину отрицает.

Тем временем в Южноафриканской Республике арестовали ещё четырех мужчин, которые предположительно направлялись в Россию для участия в войне на территории Украины.

"Лица были задержаны во время подготовки к посадке на рейс в Объединённые Арабские Эмираты перед последующим вылетом в Россию", – говорится в заявлении местного полицейского подразделения "Ястребы", которое проводило задержание.

Один из арестованных – неназванный "медийный деятель", известный в ЮАР.

Ранее в Индии арестовали четырёх человек, обманом вербовавших индийцев на войну с Украиной.

Напомним, власти Непала призвали Россию прекратить вербовку своих граждан на войну против Украины.