Дочь экс-президента ЮАР обвиняют в вербовке южноафриканцев на войну с Украиной на стороне России
Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Дудузиле Зума-Самбудла обвиняется в вербовке жителей своей страны для войны в Украине на стороне РФ.
Об этом сообщает британская информ-корпорация ВВС.
Против Зумы-Самбудлы заведено уголовное дело, в связи с которым она покинула свой пост члена парламента ЮАР. Депутат обвиняется в вербовке примерно 20 молодых людей для службы в российской армии.
Сама Зума-Самбудла вину отрицает.
Тем временем в Южноафриканской Республике арестовали ещё четырех мужчин, которые предположительно направлялись в Россию для участия в войне на территории Украины.
"Лица были задержаны во время подготовки к посадке на рейс в Объединённые Арабские Эмираты перед последующим вылетом в Россию", – говорится в заявлении местного полицейского подразделения "Ястребы", которое проводило задержание.
Один из арестованных – неназванный "медийный деятель", известный в ЮАР.
Ранее в Индии арестовали четырёх человек, обманом вербовавших индийцев на войну с Украиной.
Напомним, власти Непала призвали Россию прекратить вербовку своих граждан на войну против Украины.