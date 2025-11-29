Главной целью российской атаки сегодня был Киев. Удары также были по Одесской их Хмельницкой областям.

Основные направления ночных обстрелов показали мониторинговые паблики.

При этом известный военный паблик "Николаевский ванек" считает "средним" результат сегодняшней работы украинской ПВО.

"Отбивать крылатые ракеты после такого количества мопедов (Шахедов - Ред.) было тяжело, поэтому в общем результат по сбитиям средний", - пишет он.

По данным паблика, основной целью удара стала энергетика Киева и области, есть "очень много разрушений". Он считает, что задача россиян - выбить украинскую ПВО там, где она наиболее сильно сконцентрирована.

"Скорее всего таким количеством ресурсов что сейчас летит по Киевской области (уже не впервые) пытаются выбивать наш противоздушный ресурс в столице", - пишет "Ванек".

Напомним, сегодня ночью Киев и область подверглись массированной атаке ракет и беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью и утром российские войска запустили по территории Украины около 36 ракет и почти 600 дронов.

Война в Украине идет 1375-й день.

