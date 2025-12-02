В Киеве задержан бывший замминистра энергетики и исполняющий обязанности первого вице-президента "Энергоатома" по подозрению в хищении 18,6 млн грн.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По версии следствия, в августе 2022 года задержанный необоснованно завысил сумму договора обязательного страхования за ядерный ущерб со 105 до 130 млн грн.

"1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор страхования на 105,642 млн грн. 12 августа 2022 года, всего через 12 дней, он подписал дополнительное соглашение и увеличил сумму договора до 130,925 млн грн без каких-либо экономических оснований, ссылаясь на якобы решение немецкого перестраховщика "ЯСП". Факт искусственного завышения стоимости подтверждён внутренними проверками, документальными ревизиями и судебно-экономической экспертизой", - пишет генпрокурор.



Разница в 18,6 млн грн была выведена из предприятия, причем цепочка компаний-прокладок ведет в РФ - к российскому холдингу "РЕСО", конечными бенефициарами которого являются граждане РФ.

"Следствием установлено, что основной владелец "Просто-Страхование" — кипрская LAVIDIA LIMITED с почти 100% уставного капитала. Ещё два миноритарных участника — ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.

Далее — цепочка компаний с Кипра, которые являются владельцами аналогичных корпоративных прав и связаны с LAVIDIA LIMITED. Через эту цепочку следствие вышло на гражданина Армении, который контролировал часть операций, и на дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер"). Всё это в конечном итоге ведёт к одной финансовой группе — российскому холдингу "РЕСО". Его конечными бенефициарами являются граждане Российской Федерации. Кроме того, ПАО "Жизнь и Пенсия", которое также фигурирует в этой схеме, имеет среди акционеров гражданина РФ — президента российской "Холдинговой компании "РЕСО", - говорится в сообщении.

Имя злоумышленника не названо, но под описание подходит Юрий Шейко.

Как сообщил Кравченко, задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что коррупцию в "Энергоатоме" сейчас расследует НАБУ в рамках дела Тимура Миндича.

Подробнее об этом расследовании мы рассказывали в отдельном материале.