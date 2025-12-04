Европейские низкобюджетные авиакомпании готовятся вернуться в Украину сразу после установления мира в стране, что позволит вновь открыть украинские аэропорты.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, компании ожидают всплеска перевозок за счет возвращения украинцев, масштабной реконструкции и даже так называемого катастрофного туризма - то есть желающих посетить послевоенную страну и посмотреть на руины.

Глава венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади сообщил FT, что в течение двух лет после достижения мира компания планирует держать в Украине 15 самолетов, а через семь лет увеличить парк до 50. Он подчеркнул: "Как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро восстановим свое присутствие. Это будет значительная возможность для нас". Компания была крупнейшим иностранным перевозчиком в Украине до прекращения полетов в 2022 году.

Ирландская авиакомпания Ryanair, которая до начала полномасштабной войны перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, заявила, что сможет возобновить рейсы уже через две недели после мирного соглашения. По словам главы компании Эдди Уилсона, маршруты можно будет быстро открыть из десятков точек по всей Европе.

"Не будет никаких сложностей с тем, чтобы набрать 4 млн пассажиров", - заверил Уилсон.

Крупный лоукостер EasyJet, ранее не работавший в Украине, тоже рассматривает выход на украинский рынок. Гендиректор Кентон Джарвис назвал Украину будущим "крупнейшим строительным проектом Европы" и отметил, что многие граждане захотят вернуться домой, когда это станет безопасным.

Напомним, в феврале прошлого года СМИ писали, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу.

Вскоре пресса сообщила, что Украина ведет переговоры с западными регуляторами о возобновлении авиаперелетов во время войны.