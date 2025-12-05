В Европе растёт понимание необходимости значительных территориальных уступок Украины для завершения войны.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

По информации издания, в европейских политических кругах уже обсуждают, как президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут "продать" эти уступки внутри страны. Тем временем Европейцы все сильнее испытывают "чувство бессилия" относительно своего участия в мирных переговорах.

"Никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины публично не признаёт, что стране придётся пойти на эти жертвы. Но эта идея начинает тихо распространяться как меньшее зло. Именно такое восприятие царило на встрече, состоявшейся в эту среду в Брюсселе между некоторыми представителями по вопросам безопасности Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым", - говорится в статье.

Некоторые европейские представители, не говоря об этом прямо, подразумевали, что мир невозможен без значительной части жертв, которых требует Россия. Умеров постоянно указывал на сложность принятия такого требования не только из-за эмоциональных, политических и связанных с безопасностью последствий, но и из-за того, что эти территории закреплены в Конституции.

Значительное сопротивление даже временным территориальным уступкам оказывают страны Балтии и Польша, рассматривая их как серьёзную угрозу своей собственной территориальной целостности.

Между тем издание The Wall Street Journal пишет, что европейские лидеры советуют Зеленскому не подписывать соглашение с РФ без надежных гарантий безопасности со стороны США.

Напомним, российский лидер Владимир Путин обвиняет Европу в попытке сорвать мирные договоренности, которые продвигает президент США Дональд Трамп.