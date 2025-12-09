У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера негативные впечатления от украинского президента Владимира Зеленского еще с 2019 года.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что впервые Кушнер столкнулся с украинской политикой в 2019 году, когда его представили Зеленскому. Впечатление, как пишет газета, у него от этой встречи оказалось крайне негативным.

"Он впервые встретил Зеленского в июне 2019 года, спустя несколько недель после избрания украинского президента, когда его посадили рядом с ним на ужине в Брюсселе. "Весь ужин был организован для того, чтобы свести Зеленского и Кушнера, но это не сработало", – сказал человек, знакомый с ситуацией. По его словам, Зеленский – комик с ограниченным английским и без дипломатического опыта, кроме роли случайного президента в сериале, – выглядел неспособным к светской беседе, и они почти не взаимодействовали. Через семь недель Трамп попросит Зеленского по телефону расследовать дела своего политического соперника Джо Байдена – и это стало основой первого импичмента Трампа", – говорится в публикации.

По данным WP, инициатором вовлечения Кушнера в переговорный процесс стал лично Дональд Трамп. Это произошло после публикаций о прослушке переговоров помощника президента России Юрия Ушакова.

"Трамп намекнул Уиткоффу, что Кушнер может присоединиться к нему на встрече с Путиным. Один из источников сообщил, что сам Уиткофф лично просил Кушнера участвовать в переговорах. План Трампа, составленный после обсуждений между Уиткоффом, Кушнером и российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, был встречен в Киеве и европейских столицах резко негативно – как капитуляция перед Москвой. В последующие недели план был частично пересмотрен, но Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером жёстко настаивал на наиболее тяжёлых для Киева пунктах, включая передачу России территории на востоке Украины", – пишет издание.

При этом, как подчёркивает WP, участие Кушнера европейские и украинские переговорщики восприняли скорее положительно.

Газета подробно описывает, как разделились роли внутри американской команды.

"По словам дипломата, Уиткофф сосредоточился на территориальных уступках, призывая украинцев отдать России ещё не завоёванную часть Донецкой области ради мира. Кушнер же, по его словам, проявлял больше внимания к позиции Украины и быстрее воспринимал новую информацию. "Он умный, и у него есть душа", – сказал другой европейский дипломат", – пишет WP.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон давит на Зеленского, чтобы он согласился с выводом войск из Донецкой области. Президент Украины уже ответил отказом.

