Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник по-русски обратился к российской делегации, заявив, что Россия получит "дырку от бублика".

Соответствующее видео с заседания Совета безопасности ООН опубликовали телеграм-каналы.

Так Мельник прокомментировал требование вывести украинские войска из Донбасса в рамках плана президента США Дональда Трампа.

Мельник заявил, что "территория и суверенитет не продаются".

"Мы не на рождественской ярмарке и не на печально известном Черкизовском рынке", - добавил постпред Украины.

О том, что в США выступают за вывод украинских войск из Донбасса и оказывают в этом плане давление на Зеленского, сейчас пишут многие западные СМИ.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина "не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории".

Может ли Зеленский поменять позицию по поводу вывода войск из Донбасса, мы разбирали в отдельном материале.

