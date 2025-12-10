"Получите дырку от бублика, а не Украину". Мельник в ООН по-русски ответил представителю России. Видео
Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник по-русски обратился к российской делегации, заявив, что Россия получит "дырку от бублика".
Соответствующее видео с заседания Совета безопасности ООН опубликовали телеграм-каналы.
Так Мельник прокомментировал требование вывести украинские войска из Донбасса в рамках плана президента США Дональда Трампа.
Мельник заявил, что "территория и суверенитет не продаются".
"Мы не на рождественской ярмарке и не на печально известном Черкизовском рынке", - добавил постпред Украины.
О том, что в США выступают за вывод украинских войск из Донбасса и оказывают в этом плане давление на Зеленского, сейчас пишут многие западные СМИ.
В свою очередь Зеленский заявил, что Украина "не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории".
Может ли Зеленский поменять позицию по поводу вывода войск из Донбасса, мы разбирали в отдельном материале.
