Член Демократической партии США и бывшая окружной комиссар Айлин Хиггинс победила на выборах мэра Майами (штат Флорида). Демократ становится мэром города впервые с 1997 года. Кроме того, впервые в истории должность мэра Майами займет женщина.

Об этом сообщает The New York Times.

Хиггинс набрала 59% голосов во втором туре и опередила бывшего мэра Эмилио Гонсалеса (у него 41%), за которого призывал голосовать президент США Дональд Трамп.

61-летняя Хиггинс сменит на посту действующего мэра-республиканца Фрэнсиса Суареса.

Во время предвыборной кампании Хиггинс обещала улучшить качество жизни горожан, обеспечив доступность жилья и развивая инфраструктуру. Она также выступала с критикой иммиграционной политики Трампа.

Флорида в последние годы является одним из оплотов Республиканской партии. Поэтому победа Хиггинс может свидетельствовать о снижении популярности республиканцев в стране, пишут СМИ. Сами демократы надеются, что эта избирательная кампания создаст прецедент для промежуточных выборов в палату представителей 2026 года. Хотя на фоне падения популярности республиканцев их рейтинги не поднимаются и летом достигли исторического минимума.

"Хотя местные выборы не всегда точно отражают общенациональные настроения или позволяют предсказать, изменятся ли позиции в избирательных округах конгресса, демократы поспешили отпраздновать убедительную победу Хиггинс", - комментирует ситуацию NYT.

Напомним, месяц назад на выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани.

А вскоре в Сиэттле на выборах мэра победила левая демократка Кэти Уилсон.