В американском городе Сиэттл на выборах мэра победила левая демократка Кэти Уилсон. Она обогнала своего более умеренного коллегу по партии Брюса Харрела.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как известно, местная активистка Уилсон выступает за увеличение налогов для крупных компаний и критикует их деятельность.

Сразу после победы на выборах она присоединилась к забастовке работников кофеен Starbucks, и призвала к бойкоту этой корпорации.

Одновременно с ней к акции против Starbucks присоединился другой левый демократ - недавно победивший на выборах мэра Нью-Йорка социалист Зохран Мамдани.

"Пока рабочие бастуют, кофе у Starbucks я покупать не буду, и прошу вас последовать моему примеру!", - написал Мамдани в своих соцсетях.

Напомним, не так давно на выборах мэра Нью-Йорка в Соединенных Штатах Америки победил 34-летний демократ-социалист Зохран Мамдани.

