Курс евро впервые в истории достиг отметки в 49,5 за гривню, вплотную таким образом подойдя к отметке в 50 гривен.

Причина этого в том, что в мире курс евро к доллару вырос до отметки 1,17.

В Украине курс евро к гривне рассчитывается как производное от курса доллар-гривна на межбанковских торгах и курса доллар-евро на мировом рынке.

При этом напрямую торги гривна/евро в Украине не проводятся.

Резкое повышение мирового курса евро/доллар — с 1,1689 до 1,1749, провоцирующее подорожание евровалюты в Украине, сегодня поясняется тремя совпавшими в моменте факторами.

Вчерашним понижением американской Федеральной резервной системой своих ставок на 0,25% — до 3,5-3,75% годовых. Что снижает привлекательность доллара, как объекта инвестиций - на номинированных в нем ценных бумагах теперь смогут меньше заработать. Заявлением ФРС о немедленном выкупе краткосрочных гособлигаций США на $40 млрд, чтобы поддержать резервы и ликвидность, что на рынке восприняли как дополнительную эмиссию доллара. Восприняли негативно: инвесторы продавали американскую валюту, как менее надежную. На этом фоне вчера позитивно прозвучали заявления главы Европейского Центробанка Кристин Лагард о готовности ЕЦБ на следующей неделе улучшить прогнозы по экономике Евросоюза, что было положительно воспринято рынком.

Ввиду перечисленных факторов, на мировом рынке упал спрос на доллар и вырос на евро, из-за чего пара евро/доллар поднялась со вчерашних 1,1689 до 1,1749.

Соответственно, был пересчитан и курс гривна/доллар — до 49,5 грн/евро официальный и 49,80-50,05 грн/евро наличный. Максимальный наличный курс продажи евро в кассах на уровне 50,05 грн/евро ставили Юнекс Банк и МетаБанк.

Самый высокий карточный курс достиг 50,31 грн/евро — это ценник Райффайзен Банка.

Кстати, с ноября Нацбанк пытается на межбанке так манипулировать курсом гривна/доллар, чтобы цена евро не зашкаливала и не доходила на безналичном рынке до 50 грн/евро. Это делается с целью сдерживания инфляции: многие товары закупаются в ЕС за евро.

Когда в мире сильно дорожает евро, Нацбанк старается занизить котировки в паре гривна/доллар, чтобы при перемножении евро/доллар на гривна/доллар (так в Украине рассчитывают цену евро), были не очень большие значения.

Например, сегодня на межбанке (площадка Bloomberg) торговля по доллару начиналась на 42,42 грн/$ и тогда в мире евро торговался еще на 1,1694, а к вечеру НБУ опустил доллар до 42,155 грн/$, когда евро дошел до 1,1720. Если бы регулятор этого не сделал, то официальный курс достиг бы 49,70 грн/евро, а так он смог удержаться на 49,50 грн/евро.

Тем не менее все эти манипуляции не позволили сильно сдержать наличные и карточные курсы банков. Поскольку украинские банки не исключают дальнейшего подорожания евровалюты и подстраховываются наперед.

Ранее член Совета управляющих Европейского центрального банка Фабио Панетта, который также возглавляет Банк Италии, заявил, что международная валютная система, скорее всего, откажется от доллара в пользу совокупности нескольких сосуществующих глобальных валют.

Также мы разбирались в отдельном материале, почему в Украине резко подорожал доллар и что будет дальше с курсом.