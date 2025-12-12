Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником США в Беларуси Джоном Коулом.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко поздравил гостя с назначением и попросил передать главе Белого дома, что "в связи с этим мы должны что-то сделать и мы сделаем".

Также он отметил деятельность Трампа и дал ей положительную оценку.

"Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями", – заявил белорусский лидер.

Между странами, по словам Лукашенко, накопилось много вопросов и проблем, которые следует обсудить.

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - добавил президент.

После приветствий в присутствии прессы встреча продолжилась за закрытыми дверьми. Переговоры с американцами в Минске продлятся два дня.

Напомним, ранее переговоры Лукашенко и представителей Белого дома привели к освобождению белорусских политзаключенных и послаблению американских санкций против Минска.

Также СМИ писали, что Лукашенко выступает посредником в переговорах США с президентом РФ Владимиром Путиным. Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог подтвердил эту информацию.