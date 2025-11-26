США и Минск обсуждают возможность освобождения около 100 заключенных из Беларуси.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, в настоящее время администрация США ведёт переговоры с белорусскими должностными лицами об освобождении политических заключённых.

Кого конкретно из заключённых могут освободить и когда пока не уточняется, однако подчеркивается, что Вашингтон может предложить в обмен освобождение политзаключённых.

Издание пишет, что стремление Штатов к крупнейшему освобождению заключенных является частью "противоречивой кампании" по налаживанию отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций.

"Соединенные Штаты готовы к дополнительному взаимодействию с Беларусью, которая бы способствовала интересам США, и будут продолжать усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси", — говорится в сообщении Госдепа США.

22 ноября мы писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца. Это стало результатом договоренностей белорусского лидера и президента США Дональда Трампа.

Самой младшей освобожденной из белорусского заключения украинкой оказалась 18-летняя Мария Мисюк.