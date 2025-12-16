В Лос-Анджелесе были найдены мертвыми с признаками насильственной смерти известный режиссер и актёр Роб Райнер и его супруга Мишель Сингер Райнер. Их тела нашли 14 декабря в доме, принадлежащем Райнеру.

Об этом сообщили все известные американский СМИ.

В воскресенье в пожарную службу Лос-Анджелеса поступил вызов о необходимости оказания медицинской помощи по адресу дома Райнера. Там медики обнаружили бездыханных 78-летнего Роба и 68-летнюю Мишель.

Райнер был популярен 1980-1990-х годах, среди самых известных его работ - фильмы "Несколько хороших парней", "Когда Гарри встретил Салли" и "Принцесса-невеста". При этом он был активным сторонником Демократической партии.

По подозрению в убийстве полиция задержала сына пары, 32-летнего Ника Райнера. Мотивы его действий пока не установлены. Ника поместили в тюрьму округа Лос-Анджелеса и назначили залог в четыре миллиона долларов. На протяжении многих лет мужчина открыто признавался в наркотической зависимости, с подросткового возраста он не раз жил на улице.

Трамп увязал гибель Райнеров с собой.

"Роб Райнер — измученный и испытывающий трудности, но когда-то очень талантливый кинорежиссёр и комедийный актёр — скончался вместе со своей женой Мишель, предположительно из-за злобы, которую он вызывал у окружающих своей масштабной, непреклонной и неизлечимой формой умственно разрушающего заболевания, известного как синдром помешательства на Трампе. Говорят, он сводил людей с ума своей яростной одержимостью президентом Дональдом Дж. Трампом, а его очевидная паранойя достигла новых высот по мере того, как администрация Трампа превосходила все цели и ожидания величия, а золотой век Америки наступал — возможно, как никогда прежде", - написал президент США в соцсети.

Белый дом перепостил этот комментарий в своем официальном аккаунте Rapid Response 47 в X. Но это заявление раскритиковали даже некоторые республиканцы. Так, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала: "Это семейная трагедия, а не вопрос политики или политических врагов".

Сенатор от Луизианы Джон Нили Кеннеди, тоже республиканец, считает, что Трампу не следовало делать подобные комментарии.

"Один мудрый человек однажды (в подобном случае - Ред.) не стал ничего говорить. Почему? Потому что был мудрым человеком. Я считаю, что президенту Трампу следовало промолчать. Когда президент говорит такие вещи, это умаляет его политические достижения", - сказал Кеннеди.

А еще один член палаты представителей от Кентукки Томас Масси назвал заявление "неуместным и неуважительным".

Однако сам Трамп несмотря на критику продолжил критиковать Райнера. Он заявил журналистам, что погибший режиссер был "очень вреден для нашей страны", и назвал его "одержимым человеком", стоявшим за утверждениями о сговоре между Россией и командой Трампа.

Ранее Трамп не раз давал нелестные оценки людям и целым странам по самым разным поводам. Так, недавно он раскритиковал ЕС за штраф социальной сети X Илона Маска.

А осенью отказался приглашать ЮАР на саммит "Большой двадцатки", так как там убивают белых людей.