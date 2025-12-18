В Печерском районном суде Киева состоялось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения по делу об убийстве в Вене 21-летнего украинца Даниила Кузьмина. Суд назначил содержание под стражей 60 суток без права внесения залога подозреваемым Богдану Рынжуку и Александру Агоеву, которым инкриминируется совершение умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.

Об этом передаёт корреспондент "Страны" из зала суда.

Вчера подозреваемым сообщили о подозрении и сегодня ночью привезли в Киев. Судебные заседания начались в 14:00.

Агоев - бывший высокопоставленный сотрудник Одесской таможни, а Рынжук - сын известного предпринимателя из Черновцов и пасынок посла Украины в Болгарии.

На суде выступил прокурор и рассказал, что установило досудебное расследование: убийство Кузьмина носило спланированный и особо жестокий характер. По версии обвинения, преступление было совершено не спонтанно, а в рамках заранее подготовленных действий группы лиц, действовавших согласованно и осознанно.

В день преступления Кузьмина заманили на встречу, после чего в подземном паркинге гостиницы на него было совершено нападение. Кузьмин подвергался физическому насилию, к нему применяли пытки с целью получения доступа к его финансовым активам, в том числе к цифровым кошелькам с криптовалютой. В день убийства Кузьмина с его криптокошелька было переведено на другой адрес 50 тысяч евро. Остальные движения на криптокошельках ещё устанавливаются. Прокурор указал, что следствие зафиксировало транзакции, совершённые в короткий промежуток времени после похищения, что подтверждает факт принуждения потерпевшего к переводу денежных средств.

Согласно позиции прокуратуры, после получения злоумышленниками доступа к средствам потерпевший был убит. Его тело поместили в автомобиль, который впоследствии подожгли для уничтожения следов преступления и затруднения идентификации обстоятельств смерти.

Экспертизы, на которые сослалось обвинение, указывают на наличие телесных повреждений, полученных ещё до возгорания, что подтверждает версию об умышленном убийстве, а не гибели в результате пожара.

Также прокурор добавил, что следствие устанавливает причастность к преступлению других фигурантов помимо Агоева и Рынжука.

После выступления прокурора суд продолжился в закрытом режиме по требованию адвокатов одного из подозреваемых.

В итоге суд отправил Агоева и Рынжука в СИЗО.

Адвокат Агоева Алексей Глазов в комментарии журналистам после заседания заявил, что его подзащитный отрицает свою вину и утверждает, что не убивал Кузьмина. Также адвокат анонсировал, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Богдан Рынжук на суде. Фото: Страна

При этом адвокаты Богдана Рынжука отрицают его причастность к преступлению.

По их словам, в материалах дела отсутствуют прямые доказательства, подтверждающие участие Рынжука в убийстве.

Они также добавили, что деньги которые были изъяты в Рынжука во время обысков имеют легальное происхождения и сторона защиты предоставила следствию подтверждающие документы.

Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом в Вене нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.

Два дня спустя стало известно, что жертву избили мужчины на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьем.