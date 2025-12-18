Суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве сына зама Терехова
В Печерском районном суде Киева состоялось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения по делу об убийстве в Вене 21-летнего украинца Даниила Кузьмина. Суд назначил содержание под стражей 60 суток без права внесения залога подозреваемым Богдану Рынжуку и Александру Агоеву, которым инкриминируется совершение умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.
Об этом передаёт корреспондент "Страны" из зала суда.
Вчера подозреваемым сообщили о подозрении и сегодня ночью привезли в Киев. Судебные заседания начались в 14:00.
Агоев - бывший высокопоставленный сотрудник Одесской таможни, а Рынжук - сын известного предпринимателя из Черновцов и пасынок посла Украины в Болгарии.
На суде выступил прокурор и рассказал, что установило досудебное расследование: убийство Кузьмина носило спланированный и особо жестокий характер. По версии обвинения, преступление было совершено не спонтанно, а в рамках заранее подготовленных действий группы лиц, действовавших согласованно и осознанно.
В день преступления Кузьмина заманили на встречу, после чего в подземном паркинге гостиницы на него было совершено нападение. Кузьмин подвергался физическому насилию, к нему применяли пытки с целью получения доступа к его финансовым активам, в том числе к цифровым кошелькам с криптовалютой. В день убийства Кузьмина с его криптокошелька было переведено на другой адрес 50 тысяч евро. Остальные движения на криптокошельках ещё устанавливаются. Прокурор указал, что следствие зафиксировало транзакции, совершённые в короткий промежуток времени после похищения, что подтверждает факт принуждения потерпевшего к переводу денежных средств.
Согласно позиции прокуратуры, после получения злоумышленниками доступа к средствам потерпевший был убит. Его тело поместили в автомобиль, который впоследствии подожгли для уничтожения следов преступления и затруднения идентификации обстоятельств смерти.
Экспертизы, на которые сослалось обвинение, указывают на наличие телесных повреждений, полученных ещё до возгорания, что подтверждает версию об умышленном убийстве, а не гибели в результате пожара.
Также прокурор добавил, что следствие устанавливает причастность к преступлению других фигурантов помимо Агоева и Рынжука.
После выступления прокурора суд продолжился в закрытом режиме по требованию адвокатов одного из подозреваемых.
В итоге суд отправил Агоева и Рынжука в СИЗО.
Адвокат Агоева Алексей Глазов в комментарии журналистам после заседания заявил, что его подзащитный отрицает свою вину и утверждает, что не убивал Кузьмина. Также адвокат анонсировал, что будет подавать апелляцию на решение суда.
Богдан Рынжук на суде. Фото: Страна
При этом адвокаты Богдана Рынжука отрицают его причастность к преступлению.
По их словам, в материалах дела отсутствуют прямые доказательства, подтверждающие участие Рынжука в убийстве.
Они также добавили, что деньги которые были изъяты в Рынжука во время обысков имеют легальное происхождения и сторона защиты предоставила следствию подтверждающие документы.
Напомним, 27 ноября австрийская пресса сообщила, что под железнодорожным мостом в Вене нашли сгоревший автомобиль с телом молодого украинца.
Два дня спустя стало известно, что жертву избили мужчины на встрече в подземном гараже дорогого венского отеля в центре города, после чего посадила на заднее сиденье его машины и сожгла живьем.