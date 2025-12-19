Сын посла Украины в Болгарии Олеси Илащук был задержан по подозрению в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене.

Об этом сама Илащук подтвердила в комментарии украинским СМИ.

Она попросила "не политизировать" задержание ее сына.

"Оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", – добавила Илащук.

При этом она заявила, что считает "некорректным увязывать процессуальный статус ее сына с ее дипломатической службой или прибегать к политическим интерпретациям этой ситуации".

В декларациях Илащук Богдан Рынжук указан как сын. Однако, по данным СМИ, она является его мачехой.

Как мы уже писали, отцом Богдана Рынжука является известный черновицкий предприниматель Иван Рынжук.

Напомним, Олеся Илащук была назначена на должность посла в 2022 году без соответствующего образования и опыта, являясь специалистом по драгоценностям и сексологии.

