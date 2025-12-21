Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не замечает женщин и не оценивает их внешность.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на митинге в Северной Каролине.

По словам американского лидера, его отношение к женской внешности изменилось после начала политической карьеры.



"Я очень эстетичный человек, поверьте мне. За исключением женщин. Меня не волнует, как выглядит женщина. Раньше я говорил "красивая". Теперь меня это не волнует. С тех пор как я занялся политикой, я больше никогда не упоминаю внешность. Даже самая красивая женщина может пройти мимо - я даже не смотрю на нее больше, потому что в политике это признак смерти", - сказал президент США.

Слова Трампа прозвучали на фоне многочисленных публичных инцидентов, свидетельствующих об обратном.

Напомним, недавно в США были опубликованы кадры из поместья секс-преступника Джеффри Эпштейна, на которых фигурирует Дональд Трамп. В частности, в публикации появился снимок упаковок презервативов с изображением лица Трампа и надписью: "Я огрооомный!".

