Умер певец Крис Ри, известный своими песнями The Road To Hell и Driving Home for Christmas. На момент смерти музыканту было 74 года.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его семью.

Как отмечает Sky News, Крис Ри страдал от ряда болезней. У него диагностировали рак поджелудочной железы, и в 2001 году ее удалили вместе с частью желудка и тонкой кишки. Позднее у него развился диабет. В 2016 году музыкант перенес инсульт.

Артист родился в 1951 году. С детства он совмещал увлечение музыкой с работой на отцовской фабрике по производству мороженого.

Юношеская страсть к звукам и ритмам постепенно переросла в профессиональную деятельность: в 22 года Ри стал участником группы Magdalene, а позже присоединился к коллективу Beautiful Losers.

1974 год стал поворотным в карьере музыканта. Он решился на сольную карьеру и представил публике дебютный сингл So Much Love.

Уже через несколько лет его творчество получило международное признание: композиция Fool, вышедшая в 1978 году, заняла 12‑ю строчку в американских чартах и принесла автору номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший новый исполнитель".

На родине успех пришёл позже, но оказался куда масштабнее. Начиная с 1987 года шесть альбомов Криса Ри вошли в топ‑10 британского чарта, причём два из них возглавили список.

За десятилетия творческой деятельности артист создал 25 студийных альбомов, мастерски сочетая элементы блюза, поп‑музыки, соула и софт‑рока.

Напомним, ранее в США скончался известный советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов. Ему было 84 года.

В октябре же скончался гитарист и автор музыки украинской группы Green Grey Андрей Яценко, известный также как Дизель. Ему было 55 лет.