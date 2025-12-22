Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф ведут непубличную борьбу за роль в "мирном треке" по Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Издание приводит несколько ранее неизвестных случаев, когда Уиткофф организовывал международные встречи по завершению войны в Украине без ведома Рубио.

В апреле 2025 года госсекретарь – который должен был лететь в Париж на переговоры по Украине – случайно узнал, что Уиткофф договорился о личной встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Рубио попросил присоединиться к встрече, но французское Министерство иностранных дел заявило, что это изменение должен согласовать лично Уиткофф. Рубио же в конце концов связался с ним, и госсекретарь присоединился к разговору.

В конце ноября, через несколько дней после переговоров в Женеве, спецпредставитель президента США Дональда Трампа организовал встречу с украинской стороной во Флориде.

По данным двух источников, Рубио узнал о запланированной встрече только тогда, когда украинцы спросили о ней его представителей.

"Совершенно очевидно, что Рубио был исключен из этого процесса. Он должен был бы быть тем, кто руководит всем этим", – цитирует телеканал высокопоставленного чиновника администрации Трампа на условиях анонимности.

Кроме разногласий относительно мирных усилий в Украине, Уиткофф конфликтует с Рубио и чиновниками Госдепа относительно того, как он подходит к вопросам безопасности, особенно во время своих поездок в Россию, говорится в материале.

По словам трех американских чиновников, некоторые представители администрации Трампа ставили под сомнение целесообразность использования Уиткоффом собственного самолета для полетов в Москву – в частности из-за отсутствия защищенных каналов связи.

В мае же Госдеп инициировал проверку, после которой Уиткоффа сопроводили дополнительной охраной и обеспечили защищенной системой мобильной связи для использования на его самолете.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Кремль лоббировал Стивена Уиткоффа, как переговорщика США по Украине.

