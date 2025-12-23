Из Украины массово выезжают высококвалифицированные кадры, поэтому она остается среди мировых лидеров по уровню "оттока мозгов", заняв в соответствующем рейтинге 7-е место.

Рейтинг опубликовал ресурс The Global Economy, который представляет информацию о мировой экономике с данными по более чем 400 показателям.

Рейтинг оттока интеллектуального потенциала рассчитывают, исходя из количества выехавших высококвалифицированных граждан из стран с низким и ниже среднего уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода.

Показатель Украины на 2024 год составил 8,4 балла из 10 возможных. Он несколько лучше, чем в 2023 года (8,9 балла), но всё же свидетельствует о катастрофически высоком уровне оттока квалифицированных специалистов. К тому же украинский показатель почти вдвое превышает среднемировой, который на основе анализа ситуации в 176 странах составляет 4,98 балла.

Если раньше специалисты уезжали в поисках лучшей зарплаты, то сейчас они бегут от войны. Украину оставляют предприниматели, медики, инженеры, IT-специалисты и другие профессионалы, составляющие её интеллектуальный фундамент.

Хуже ситуация по этому показателю только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.

Напомним, что в Украине также падает рождаемость и растет смертность, из-за чего СМИ писали об угрозе демографического коллапса.

Также в стране всё чаще говорят о перспективе массового завоза трудовых мигрантов.