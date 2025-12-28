Вечером 25 декабря в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошёл конфликт между пассажирами, во время которого один из них достал нож и нанёс ранения двум людям.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

По предварительной информации, на платформе между пассажирами возник внезапный конфликт, который перерос в драку. Во время стычки 35-летний киевлянин ударил ножом двух мужчин, причинив одному из них резаную рану лица, другому - ранение руки.

Пострадавшие госпитализированы, нападавшего полицейские задержали на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением холодного оружия. По указанной статье нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.

В метро уточнили, что ситуацию на платформе сразу стабилизировали, инцидент не повлиял на движение поездов.

