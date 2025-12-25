В Киеве девушка-бариста не дала вооруженному мужчине ограбить заведение.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл в Днепровском районе столицы.

Мужчина зашёл в кофейню с пистолетом и, направляя оружие на баристу, потребовал деньги из кассы. Когда девушка отказалась, он попытался убежать, но на выходе его остановили прохожие и обратились в полицию.

Впоследствии мужчину задержали правоохранители.

Злоумышленником оказался 20-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские изъяли у него оружие и направили его на экспертизу.

За разбойное нападение, совершённое в условиях военного положения, ему грозит до 15 лет заключения.

