С 1 января Болгария переходит на евро и станет 21-й страной еврозоны, так как выполнила в этом году официальные критерии вступления.

Об этом сообщает Reuters.

В 2025 году Болгария достигла соответствия всем необходимым требованиям, включая показатели инфляции, дефицита бюджета, заимствований и стабильности валютного курса.

После вступления Болгарии в еврозону число европейцев, использующих евро, превысит 350 миллионов человек.

Между тем некоторые жители страны опасаются роста цен или не хотят расставаться с левом как национальной валютой, тогда как бизнес, активно торгующий с другими странами Европы, в основном положительно относится к изменениям.

"Некоторые опасаются, что это приведет к росту цен, или с подозрением относятся к внутреннему политическому истеблишменту, переживающему кризис, в результате которого правительство ушло в отставку в этом месяце на фоне массовых протестов против предлагаемого повышения налогов. В стране, имеющей исторические культурные и политические связи с Россией, многие с осторожностью относятся к дальнейшей лояльности Европе", - пишет Reuters.

При этом в последние недели по всей стране были установлены государственные информационные билборды с курсом обмена и лозунгами "Общее прошлое, общее будущее, общая валюта", а также демонстрируются видеоролики, напоминающие об изменении.

Напомним, в июне Совет ЕС утвердил приём Болгарии в еврозону.

Также летом решение о переходе Болгарии с лева на евро вызвало массовые протесты и драку в парламенте страны.