Европейский Союз отказал Украине в просьбе сделать для неё исключение и не вводить углеродный налог на импорт "грязных" товаров с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, Украина обращалась к Европейской комиссии с просьбой вывести её из-под действия механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, однако получила отказ.

"Украина также обращалась к комиссии с просьбой об исключении из правил в связи с масштабным ущербом, нанесенным её энергетической инфраструктуре, но Брюссель настаивает на том, что воздействие на её пострадавшую от войны экономику будет меньше, чем опасается Киев", - говорится в статье.

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявляла, что без отсрочки введения CBAM страна может потерять 8% экспорта и 5% ВВП.

Налог начнёт действовать с 1 января 2026 года.

Отметим, что CBAM - это механизм, разработанный ЕС для борьбы с изменением климата и сокращения выбросов парниковых газов за счёт компенсации так называемых углеродных утечек. Под ними понимаются выбросы, возникающие при производстве товаров за пределами Евросоюза в странах с менее жёстким экологическим регулированием. Суть механизма заключается в том, что государства и зарубежные производители с более высоким уровнем выбросов должны уплачивать дополнительную пошлину при ввозе продукции в ЕС. Обязательное регулирование в рамках CBAM распространяется на шесть категорий товаров: цемент, железо и сталь, алюминий, удобрения, электроэнергию и водород.

Напомним, Украине не удалось договориться с инвесторами о пересмотре долга на 2,6 млрд долларов, который зависит от будущего экономического роста страны.

Также держатели 20% облигаций отказали Киеву в реструктуризации долга на 20 млрд долларов, что облегчило бы финансовое бремя страны.