В ночь с 31 декабря на 1 января в населенных пунктах Украины будут работать усиленные патрули полиции и военных, при этом смягчения комендантского часа в связи с праздником не предусмотрено.

Об этом агентству "Укринформ" сообщили в Национальной полиции.

Правоохранители напомнили, что полиция каждый год осуществляет усиленное патрулирование для обеспечения безопасности и правопорядка на рождественские и новогодние праздники. Патрули будут на автодорогах и в местах массового скопления людей. В круглосуточном режиме будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы.

Также в полиции напомнили о запрете на применение фейерверков.

"В Украине действуют законодательные ограничения по обращению и использованию пиротехники. Они введены из соображений безопасности граждан и обязательны на всей территории нашего государства. Законом Украины запрещено использование салютов, фейерверков и петард. Запрет действует постоянно и не имеет территориальных исключений. При этом разрешается применение бенгальских огней или хлопушек", - сказали в полиции.

За запуск фейерверка могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. За нарушение правил соблюдения тишины и защиты населения от вредного воздействия шума предусмотрен штраф от 85 до 255 гривен. Использование пиротехники может быть квалифицировано как хулиганство, что влечет штрафа в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Ранее мы писали о наказаниях за запуски фейерверков. Так, в 2024 году киевлянин получил год ограничения свободы за это правонарушение.

Напомним,в первый год войны Киевская городская военная администрация издала поручение о соблюдении режима тишины, запретив зрелища с использованием пиротехнических изделий, громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.