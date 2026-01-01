Сегодня Украина присоединилась к зоне роуминга ЕС.

Об этом напомнили в Министерстве цифровой трансформации.

Нововведение означает, что в странах Европы украинцы могут звонить и отправлять СМС, а также пользоваться мобильным интернетом по тарифам украинских операторов, которые ниже европейских.

"Вы пользуетесь украинской SIM-картой в Европе так же свободно, как дома: тарифы, минуты и гигабайты остаются неизменными. Правило действует в обе стороны – и для европейцев в Украине", - заявили в ведомстве.

Для тех, кто находится за границей временно "домашними" тарифами можно пользоваться в течение 120 дней.

При этом для постоянно проживающих в странах ЕС украинцев действуют особые условия: домашние тарифы доступны непрерывно, пока остается в силе договоренность между украинскими и европейскими операторами. Пока этот срок установлен до марта 2027 года. То есть до этого времени все украинцы в ЕС могут пользоваться домашними тарифами без временных лимитов.

Напомним, что это стало возможным благодаря решению Совета ЕС от 16 июля, который поддержал предложение Европейской комиссии о включении Украины в зону роуминга Roam Like at Home с 1 января 2026 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совместном роуминге с Евросоюзом.











