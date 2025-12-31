С завтрашнего дня Украина официально присоединяется к зоне роуминга Европейского Союза. Это произойдёт благодаря решению Совета ЕС от 16 июля, который принял предложение Европейской комиссии о включении Украины в зону роуминга Roam Like at Home с 1 января 2026 года.

Украинцы с начала войны и так могут пользоваться услугами отечественных операторов в Евросоюзе, а с 1 января это право будет закреплено на постоянной основе. Оно подразумевает, что в ЕС можно не переходить на местных операторов, а пользоваться услугами украинских, которые существенно дешевле. То есть украинцы смогут звонить, отправлять СМС и использовать мобильные данные с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Аналогичные же условия распространятся и на пользователей из стран ЕС в Украине.

Ограничений по объему трафика стороны пока не вводили, но эксперты полагают, что со временем всё же появятся определённые лимиты на большие пакеты или безлимитный интернет, чтобы обеспечение связи не стало убыточным для операторов.

Напомним, 2 июня Владимир Зеленский подписал закон о совместном роуминге с Евросоюзом. При этом год назад он уже визировал закон о единой роуминговой зоне с ЕС, который гармонизировал законодательство Украины и ЕС в сфере электронных коммуникаций, в частности, роуминга.

А в середине июля Кабинет министров Украины одобрил решение о присоединении страны с января 2026 года к европейской зоне мобильной связи, доступной через СИМ-карты местных операторов.