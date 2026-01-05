Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов взять в руки оружие против американцев, если они решат вмешаться в дела страны. Также он выразил уверенность в том, что его сограждане встанут на его защиту, если США попытаются захватить его, как Николаса Мадуро.

Об этом политик написал в соцсети Х.

"Если вы арестуете президента, которого большая часть моего народа любит и уважает, вы выпустите народного ягуара. С этого момента каждый солдат в Колумбии получил приказ: любой командир вооруженных сил, предпочитающий американский флаг колумбийскому, будет немедленно уволен из рядов по приказу рядовых и по моему собственному приказу. Конституция обязывает вооруженные силы защищать народный суверенитет.

Я не являюсь нелегитимным гражданином и не занимаюсь наркоторговлей. Мое единственное имущество - это мой семейный дом, за который я до сих пор плачу из своей зарплаты. Мои банковские выписки были обнародованы. Никто не смог сказать, что я потратил больше, чем моя зарплата. Я не жаден.

Я безмерно верю в свой народ, и именно поэтому я попросил его защитить президента от любых незаконных актов насилия. Способ защитить себя - это взять власть в каждом муниципалитете страны. Приказ силам безопасности - стрелять не по людям, а по захватчикам. Я не просто говорю чепуху; я доверяю народу и истории Колумбии", - сказано в публикации.

Петро добавил, что сам готов сражаться.

"Хотя я не был солдатом, я знаю о войне и тайных операциях. Я поклялся никогда больше не прикасаться к оружию после мирного соглашения 1989 года, но ради своей страны я снова возьмусь за оружие, оружие, которое мне больше не нужно", - заверил он.

Он также сообщил, что распорядился отстранить нескольких полковников из разведывательной службы полиции "за то, что они передавали ложную информацию во вред государству".

"Надеюсь, [госсекретарь США Марко] Рубио не верит этим выдумкам", - написал Петро.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о возможности военной операции против президента Колумбии.

Ранее мы подводили первые итоги операции США в Венесуэле.