В Киеве нашли мертвой дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД
В Киеве найдена мертвой Анна Дагаева - дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе.
В минувшую субботу родственники 50-летней Анны, которая с 2015 по 2020 год работала начальником отдела и заместителем начальника Управления Генеральной прокуратуры, забили тревогу, так как она не выходила на связь.
На звонки соседей в дверь квартиры на Лескова в Киеве она также не открывала, поэтому решено было вызывать спасателей и полицию и вскрывать дверь специнструментом.
После вскрытия, как рассказали жильцы дома на Лескова, Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва.
Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, также в квартире ничего не указывало на нападение с последующим убийством. Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна.
Все обстоятельства будут проверяться в рамках заведенного полицией уголовного производства по ст.115 УК Украины.
Согласно последней поданной декларации в 2020 году после увольнения из Генпрокуратуры, Анна Дагаева декларировала квартиру в Киеве на 155 квадратов, машиноместо там же, дом в селе Ковалевка Краснокутского района на Харьковщине, земельный участок в Ковалевке на Харьковщине, дом в селе Верхний Ясенов на Ивано-Франковщине, земельный участок на Ивано-Франковщине, пять земельных участков в Украинке в Обуховском районе на Киевщине, автомобиль "Toyota Land Cruiser" и 44 тысячи долларов наличными.
Большинство этого имущества ей перешло по наследству от отца - известного деятеля времен президентства Леонида Кучмы Юрия Дагаева.
Он был начальником ГАИ, затем дошел до заместителя главы МВД, а потом работал на влиятельной должности начальника руководителя Государственного управления делами.
Его имя фигурировало в СМИ в контексте дела об убийстве Гонгадзе. Обсуждалась версия, что он, а также глава аппарата МВД Эдуард Фере, могли отдать приказ о расправе с журналистом.
Однако официально эта версия не нашла подтверждения. В 2003 году Дагаев скончался в австрийской клинике "Рудольфинерхауз".
Практически одновременно тогда впал в кому и Фере. Он умер не выходя из нее в 2009 году.
Напомним, в 2020 году "Страна" подробно рассказывала, кто и зачем 20 лет назад убил Георгия Гонгадзе.
