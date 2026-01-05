В Киеве найдена мертвой Анна Дагаева - дочь генерала МВД Юрия Дагаева, известного по делу убитого украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

В минувшую субботу родственники 50-летней Анны, которая с 2015 по 2020 год работала начальником отдела и заместителем начальника Управления Генеральной прокуратуры, забили тревогу, так как она не выходила на связь.

На звонки соседей в дверь квартиры на Лескова в Киеве она также не открывала, поэтому решено было вызывать спасателей и полицию и вскрывать дверь специнструментом.

После вскрытия, как рассказали жильцы дома на Лескова, Анна Дагаева была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. Она была уже мертва.

Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти, также в квартире ничего не указывало на нападение с последующим убийством. Предварительно смерть считают не криминальной, однако пока не исключают любые версии, учитывая большое количество имущества, которым владела Анна.

Все обстоятельства будут проверяться в рамках заведенного полицией уголовного производства по ст.115 УК Украины.

Согласно последней поданной декларации в 2020 году после увольнения из Генпрокуратуры, Анна Дагаева декларировала квартиру в Киеве на 155 квадратов, машиноместо там же, дом в селе Ковалевка Краснокутского района на Харьковщине, земельный участок в Ковалевке на Харьковщине, дом в селе Верхний Ясенов на Ивано-Франковщине, земельный участок на Ивано-Франковщине, пять земельных участков в Украинке в Обуховском районе на Киевщине, автомобиль "Toyota Land Cruiser" и 44 тысячи долларов наличными.

Большинство этого имущества ей перешло по наследству от отца - известного деятеля времен президентства Леонида Кучмы Юрия Дагаева.

Он был начальником ГАИ, затем дошел до заместителя главы МВД, а потом работал на влиятельной должности начальника руководителя Государственного управления делами.

Его имя фигурировало в СМИ в контексте дела об убийстве Гонгадзе. Обсуждалась версия, что он, а также глава аппарата МВД Эдуард Фере, могли отдать приказ о расправе с журналистом.

Однако официально эта версия не нашла подтверждения. В 2003 году Дагаев скончался в австрийской клинике "Рудольфинерхауз".

Практически одновременно тогда впал в кому и Фере. Он умер не выходя из нее в 2009 году.

Напомним, в 2020 году "Страна" подробно рассказывала, кто и зачем 20 лет назад убил Георгия Гонгадзе.

