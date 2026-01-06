Министерство культуры Украины подписало договор о передаче костёла святого Николая в Киеве в пользование приходу Римско-католической церкви сроком на 50 лет с правом дальнейшего продления.

Об этом сообщила "Стране" адвокат Елена Доненко.

По её словам, вопрос возвращения костёла католическому приходу оставался нерешённым на протяжении десятилетий несмотря на многочисленные обещания на самом высоком государственном уровне.

"Каждый президент Украины обещал и направлял гарантийное письмо Святому Престолу о том, что костёл вот-вот будет возвращён, однако по неизвестным причинам этот процесс постоянно тормозился. За десятки лет было много попыток, но процесс так и не сдвигался с места", — отметила Доненко.

Адвокат объяснила, что даже несмотря на выигранные суды передача здания долгое время оставалась невозможной. Как она рассказада, сдвиг в деле произошёл после неформальной встречи за границей с представительницей Банковой.

"Мы случайно встретились в Риме на мессе с заместителем руководителя Офиса президента Ириной Верещук, обсудили ситуацию. Она принимала участие во всех совещаниях. И уже через два месяца всё удалось реализовать", - сказала адвокат.

В позапрошлом году мы сообщали о планах Минкульта передать в государственную собственность два монастыря УПЦ: Почаевскую лавру, расположенную в Тернопольской области, и Святогорскую, которая находится в Донецкой области.

А в 2025 году уволили гендиректора Киево-Печерской лавры из-за слабого противодействия УПЦ.