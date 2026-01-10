В зоопарке польского города Вроцлав произошла эпичная битва карликового оленя и носорога.

Об этом пишут местные СМИ.

Желая покрасоваться перед самками, карликовый азиатский олень мунтжак весом всего 10-18 кг напал на африканского носорога по кличке Марушка, который весит почти в 100 раз больше, и попытался его забодать.

"Ему нужно выплеснуть свою энергию и показать, кто здесь главный - даже если его спарринг-партнер весит 1,7 тонны. Кто бы мог подумать, что в этом крошечном теле может скрываться такой воин?", - описали произошедшее сотрудники зоопарка.

По словам специалистов, такое поведение мунтжака объясняется брачным периодом и повышением уровня гормонов у самца.

При этом носороги считаются одними из самых свирепых и опасных животных.

На появившихся в сети кадрах видно, что олень совершенно не боится гиганта, а носорог спокойно воспринимает "атаку" и не проявляет агрессии в ответ.

