Украинские власти намерены объявить переименование улиц в захваченном Россией Луганске, при этом Луганская область оккупирована на 99%.

Об этом Луганская областная администрация сообщила Facebook.

Ведомство объявило прием предложений о переименовании районов в областном центре и призвало пользователей в комментариях писать собственные варианты новых названий.

"Согласно разъяснениям Украинского института национальной памяти, названия Артёмовского, Октябрьского и Ленинского районов в городе Луганске содержат символику коммунистического тоталитарного режима и символику российской имперской политики, а потому подлежат переименованию. Луганская областная государственная администрация объявляет приём предложений по переименованию этих районов в городе Луганске", - говорится в публикации.

Больше всего лайков собрали комментарии с критикой такой идеи.

"Это реально выглядит как полный абсурд. Сейчас Луганск оккупирован, туда никто не поедет. А еще интересно, сколько на это бюджетных денег уйдет?" - написал один из пользователей. По его данным, только подготовительная работа и юридическое обоснование обойдется в 150 тысяч гривен, замена вывесок - в 15 тысяч, обновление государственных реестров - до 100 тысяч, а информационная кампания - до 50 тысяч.

Также пользователи предлагают лучше подумать о переселенцах из Луганской области, которые "никому не нужны".

Ранее горсовет захваченного армией РФ еще в 2022 году Мариуполя разместил на сайте для поиска работы 13 вакансий.

А в Одесскую мэрию недавно подали петицию с предложением заменить бюст поэта Александра Пушкина на Приморском бульваре на бюст президента США Дональда Трампа.