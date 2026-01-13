Иран после отключения властями в ходе протеста интернета создает свою национальную сеть, ещё более жестко ограниченную от мира, чем в Китае.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Иранское информационное агентство IRIB опубликовало список всех интернет-сайтов, которые теперь будут доступны в Иране.

В список вошли иранские поисковые системы, иранские картографические и навигационные сервисы, иранские приложения для обмена сообщениями и даже иранский потоковый сервис – местная версия Netflix с одобренным правительством контентом.

"Все эти сайты являются частью усилий Ирана по созданию национального интернета: это своего рода "упрощенная" версия сети, значительно более ограниченная, чем даже китайская, управляемая правительством и практически оторванная от внешнего мира", – отмечает The Guardian.

"Некоторые говорят, что если все вернется в норму (то есть когда протесты закончатся - Ред.), интернета не будет. Будет только национальный интернет", – заявил изданию иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди.

Напомним, Трамп сообщил, что остановил все переговоры с официальными властями Тегерана. Также он объявил, что направляет протестующим Ирана помощь, и призвал их захватывать государственные учреждения.

Тем временем американские медиа на фоне слухов о намерении президента США Дональда Трампа объявить о начале военной операции против Ирана увеличивают оценки числа погибших участников протеста в этой стране.

Подробнее о ситуации в Иране мы писали в отдельном материале.