Верховная Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда государственного имущества.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Назначение поддержали 244 народных депутата, при этом никто не выступил против, 12 воздержались, а 38 парламентариев не голосовали.

Наталуха сложил свой депутатский мандат в связи с назначением.

Новый глава Фонда госимущества родился 15 сентября 1987 года в Москве. Учился на юридическом факультете Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и в Кембриджском университете на специальности "Международная политика и отношения".

В течение длительного времени Наталуха работал в юридических компаниях, в 2014 году активно поддерживал Евромайдан.

С 2015 года он возглавлял Лиманскую РГА в Одесской области, откуда в феврале 2017 года был уволен. Он также занимался общественной деятельностью, в 2019 году стал народным депутатом в Раде IX созыва, возглавлял парламентский комитет по вопросам экономического развития и был членом депутатской фракции "Слуги народа".

Ранее Рада со второй попытки назначила бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля министром энергетики, а на пост министра обороны вместо него был утвержден бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробнее о значении последних кадровых перестановок во власти мы писали в отдельном материале.