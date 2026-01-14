Дмитрий Наталуха назначен главой Фонда государственного имущества
Верховная Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда государственного имущества.
Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.
Назначение поддержали 244 народных депутата, при этом никто не выступил против, 12 воздержались, а 38 парламентариев не голосовали.
Наталуха сложил свой депутатский мандат в связи с назначением.
Новый глава Фонда госимущества родился 15 сентября 1987 года в Москве. Учился на юридическом факультете Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и в Кембриджском университете на специальности "Международная политика и отношения".
В течение длительного времени Наталуха работал в юридических компаниях, в 2014 году активно поддерживал Евромайдан.
С 2015 года он возглавлял Лиманскую РГА в Одесской области, откуда в феврале 2017 года был уволен. Он также занимался общественной деятельностью, в 2019 году стал народным депутатом в Раде IX созыва, возглавлял парламентский комитет по вопросам экономического развития и был членом депутатской фракции "Слуги народа".
Ранее Рада со второй попытки назначила бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля министром энергетики, а на пост министра обороны вместо него был утвержден бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Подробнее о значении последних кадровых перестановок во власти мы писали в отдельном материале.