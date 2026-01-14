Народный депутат Людмила Буймистер вышла из фракции партии "Батькивщина" после вручения подозрения её главе Юлии Тимошенко.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента объявил вице-спикер Александр Корниенко.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о выходе народного депутата Буймистер Людмилы Анатольевны из состава депутатской фракции политической партии "ВО "Батькивщина" в Верховной Раде девятого созыва", - сказал Корниенко.

На парламентских выборах 2019 года Буймистер избрали народным депутатом по 223-му округу, в Шевченковском районе Киева, от партии "Слуга народа" как беспартийную. В октябре 2021 года Буймистер была исключена из фракции "Слуги народа", а в минувшем году она вошла во фракцию "Батькивщины".

По данным телеграм-каналов, 40-летняя нардеп может быть фигурантом аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро, на которых, как утверждает Бюро, Юлия Тимошенко обсуждает подкуп депутатов, а именно ежемесячные выплаты группе из трех нардепов за голосования. Голос упомянул выплаты в размере 10 тысяч долларов каждому депутату в месяц.