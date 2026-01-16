Высший антикоррупционный суд избрал главе партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 миллиона гривен, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила 50 миллионов.

Об этом свидетельствует трансляция судебного заседания по избранию политику меры пресечения.

Судья заявил, что Тимошенко запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя и она должна сдать загранпаспорт.

Кроме того, суд запретил ей общаться с 66 депутатами. Судья зачитал их полный список.

Нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк задался вопросом, как будет реализован такой запрет в стенах Верховной Рады, где все депутаты собираются на общие заседания.

Тимошенко, в свою очередь, заявила, что будет обжаловать решение суда о залоге. По ее словам, она сначала подаст апелляцию, а потом будет обращаться к коллегам и друзьям, чтобы те внесли залог 33 миллиона, так как ее банковские счета были заблокированы после получения подозрения.

Кроме того, Тимошенко сказала, что в список депутатов, с которыми суд запретил ей общаться, попали те коллеги, с которыми она проводила совместные голосования.

Напомним, на этом же заседании Тимошенко назвала имя депутата, который выступил "торпедой", записывая её разговоры для НАБУ, назвала власть Владимира Зеленского фашистской и предрекла крах Украины после 2031 года.

