Норвежские военные рассылают письма гражданам страны о возможном изъятии имущества в случае войны.

Об этом сообщает Euronews.

В тексте писем говорится, что для нужд армии у населения могут реквизировать дома, автомобили, лодки и технику.

"Цель реквизиции в том, чтобы в условиях военного времени вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимым для обороны страны", – заявляют военные.

В 2026 году будет выпущено около 13,5 тысячи подобных писем.

При этом в заявлении отмечается, что письма не имеют практического значения в мирное время, кроме информирования людей о том, что военные могут отобрать их имущество в случае конфликта.

Запрос действует в течение одного года, и примерно две трети писем, отправленных в 2026 году, были обновлениями посланий предыдущих лет.

В армии страны заявили, что в последние годы важность готовности к кризису и войне резко возросла, а Норвегия сейчас "находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны". Поэтому проводится масштабное наращивание военной и гражданской готовности.

Издание отмечает, что Норвегия, одна из стран - основательниц НАТО, в последние годы усилила свою оборону.

"Скандинавская страна имеет общую морскую границу и 198-километровую сухопутную границу с Россией на Крайнем Севере", - говорится в статье.

Напомним, что некоторые страны ЕС, куда не входит Норвегия, уже перебрасывают военных в Гренландию для защиты от возможного вторжения США.

Дания, в свою очередь, направила на остров ещё 58 военных. По данным телеканала TV 2, вчера в столице острова Нуук приземлился самолёт с военнослужащими. Они присоединились к подразделению из 60 человек, отправленному ранее.