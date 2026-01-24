Руководство Евросоюза обеспокоено Советом мира, созданным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает международное информагентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный внутренний документ службы ЕС по внешней политики.

Дипломаты указывают на несоответствие устава Совета мира международным нормам, а также на широкие и фактически неограниченные полномочия Трампа в рамках созданной им организации.

Согласно уставу, Трамп будет возглавлять Совет мира пожизненно. Сам президент США, презентуя свою инициативу, заявил, что после полного формирования Совета, сотрудничая с Организацией Объединённых Наций (ООН), он сможет "делать практически всё".

В документе ЕС отмечается, что устав Совета Трампа вызывает беспокойство с точки зрения конституционных принципов Евросоюза, дипломаты подчёркивают, что подобная концентрация властных полномочий в руках одного лица является неприемлемой для потенциального участия европейцев. Также в Брюсселе считают, что положение устава, по которому уровень участия государства должен утверждаться председателем совета, является вмешательством в организационную автономию участников.

Отдельно отмечается, что мандат Совета мира существенно выходит за пределы полномочий, одобренных Советом Безопасности ООН в ноябре, что относились исключительно к палестино-израильскому конфликту в Газе, а в дальнейшем его полномочия планируют расширить на прочие конфликты.

Президент Европейского совета Антонио Коста подтвердил, что в ЕС существуют "серьезные сомнения" относительно сферы деятельности, управления и соответствия Совета мира уставу ООН. В то же время он отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с США над комплексным мирным планом для Газы – при условии чёткого соблюдения резолюций Совбеза ООН.

