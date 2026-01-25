Методы внешней политики президента США Дональда Трампа не соответствуют российским представлениям о многополярном мире.

Об этом в ходе интервью заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт между Европой и США по поводу Гренландии.

"Трамп это опытный политик, политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса. Сурового, беспощадного бизнеса. И он отстаивает и свои интересы в первую очередь и интересы своей страны. Методы к которым он прибегает - они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения проблем "через колено" по-русски. Он говорит, что решение через силу - по-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибаются - они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам", - заявил Песков.

Напомним, политолог Роберт Каган в своей статье о том, как внешнеполитический курс США при Дональде Трампе изменит глобальный мир, пишет, что мы являемся свидетелями конца либерального миропорядка и начала новой эпохи войн. Каган исходит из того, что новая стратегия нацбезопасности США фактически фиксирует конец либерального международного порядка.

