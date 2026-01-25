В США случайно депортировали самого успешного ювелирного грабителя в истории страны.

Об этом сообщает The New York Times, со ссылкой на дело Джейсона Нелоны Пресиллы Флореса.

Флорес входил в группу из семи человек, обвиняемых в ограблении инкассаторского грузовика в 2022 году.

По версии следствия, злоумышленники проследили за машиной, которая остановилась на придорожной стоянке к северу от Лос-Анджелеса, и похитили алмазы, изумруды, золото, рубины и дорогие часы. Флорес оказался одним из семи участников кого удалось отследить и арестовать.

Ему грозило до 15 лет тюрьмы по обвинениям в сговоре и краже грузов при межштатных и международных перевозках. Вину он не признал.

Несмотря на статус постоянного жителя и освобождение под залог, в сентябре Флореса поместилв под стражу Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Как следует из судебных документов, ICE депортировала Флореса в Южную Америку в конце декабря после его просьбы о добровольном выезде. При этом ведомство не дало официальных комментариев.

Сообщается, что иммиграционная служба была не в курсе дела, и теперь поскольку он был выдворен из страны, Флорес может избежать наказания.

По словам защиты, депортация нарушила право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Прокуроры же признают, что в итоге Флорес избежал суда и возможного наказания. Адвокат Флореса подал ходатайство о полном прекращении уголовного дела. Прокуроры выступили против и заявили, что хотят сохранить возможность возобновить преследование в будущем, если Флорес вернется в США.

Издание отмечает, что это не первый случай когда обвиняемых в преступлениях просто депортируют из страны. В последнее время депортация стала популярным вердиктом суда, но лишь в редких случаях обвиняемых депортируют без ведома прокуроров, хотя и такие прецеденты встречаются все чаще.

Недовольным остался и ограбленный ювелир, который собирал украденные украшения больше двадцати лет.

Ограбление произошло в июле 2022 года после ювелирной выставки в районе Сан-Франциско. Потерпевшие оценили ущерб более чем в $100 млн, однако компания Brinks утверждает, что реальная стоимость украденного была значительно ниже. По данным иска, в момент кражи один из водителей грузовика спал, а второй вышел за едой, чем и воспользовались злоумышленники. Ограбление считается крупнейшей кражей ювелирных украшений в истории страны.

Напомним, в США происходит резкое обострение ситуации вокруг сотрудников иммиграционной, которых поддерживает американский президент Дональд Трамп. Вчера в охваченном протестами Миннеаполисе агенты ICE снова застрелили человека.

СМИ, близкие к демократической партии, в том числе CNN, пишут, что очередное убийство, совершённое агентами ICE, может привести к новому шатдауну в США.