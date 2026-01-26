Люди смогут жить до 150 лет благодаря прорывам в области биологических часов и исследований по омоложению.

Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на генетика Стива Хорвата.

"Если говорить математически, я думаю, что в какой-то момент возможны радикальные продления жизни", – заявил Хорват, отметив, что устойчивые биомедицинские инновации на протяжении десятилетий могут существенно изменить продолжительность человеческой жизни, хотя и не до фантастических масштабов.

Издание пишет, что прорыв произошел в начале 2010-х годов, когда Хорват разработал тест, основанный на метилировании ДНК – химических модификациях, которые помогают контролировать включение и выключение генов, – который мог оценивать биологический возраст человека в разных тканях, предоставляя исследователям способ количественной оценки самого процесса старения, а не полагаться на количество прожитых лет.

Хорват считает, что устойчивые биомедицинские инновации в течение длительных периодов времени могут радикально изменить продолжительность жизни людей – при условии, что человечеству удастся избежать катастрофы.

Напомним, ученые говорили, что темп роста населения на Земле продолжает сокращаться. А проблема высокой рождаемости сменяется рисками, связанными со старением населения - снижением доли рабочей силы и повышением нагрузки на пенсионные системы и здравоохранение.

Также ученые объясняли, почему женщины живут дольше мужчин.