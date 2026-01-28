"Сделаем Ирак снова великим!" Трамп назвал условие для выделения помощи Багдаду
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что США не будут помогать Ираку, если пост премьера республики займёт неугодный Белому дому политик.
Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.
"Я слышу, что великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром. В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, в случае его избрания Соединённые Штаты Америки больше не будут помогать Ираку, а без нашей помощи у Ирака нулевые шанса на успех, процветание или свободу", – заявил Трамп.
Аль-Малики был премьером в 2006-14 годах. В субботу Координационный совет шиитских партий выдвинул его кандидатом на пост главы правительства.
Ранее Трамп допустил дипломатическое решение с Ираном на фоне развёртывания ударной группы ВМС США.
Напомним, Белый дом дал понять, что американские гарантии безопасности Украине зависят от согласия Киева отказаться от Донбасса.
