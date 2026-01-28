Президент США Дональд Трамп пригрозил, что США не будут помогать Ираку, если пост премьера республики займёт неугодный Белому дому политик.

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его соцсети Truth Social.

"Я слышу, что великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор, вновь назначив Нури аль-Малики премьер-министром. В прошлый раз, когда Малики был у власти, страна погрузилась в нищету и полный хаос. Этого нельзя допустить снова. Из-за его безумной политики и идеологии, в случае его избрания Соединённые Штаты Америки больше не будут помогать Ираку, а без нашей помощи у Ирака нулевые шанса на успех, процветание или свободу", – заявил Трамп.

Аль-Малики был премьером в 2006-14 годах. В субботу Координационный совет шиитских партий выдвинул его кандидатом на пост главы правительства.

Ранее Трамп допустил дипломатическое решение с Ираном на фоне развёртывания ударной группы ВМС США.

Напомним, Белый дом дал понять, что американские гарантии безопасности Украине зависят от согласия Киева отказаться от Донбасса.

